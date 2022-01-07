SpaceX провела перший у цьому році запуск групи інтернет-супутників Starlink

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Twitter / SpaceX

Американська компанія SpaceX провела перший у цьому році запуск групи супутників інтернет-покриття системи Starlink.

На низьку навколоземну орбіту запустили 49 супутників. Запуск відбувся зі стартового комплексу 39A центру Кеннеді у Флориді о 23:49 за київським часом. Вантаж на орбіту вивела ракета-носій Falcon 9, яка свого часу запускала місії GPS III-4, GPS III-5 та Inspiration4 з цивільним екіпажем.

Запуск Starlink пройшов успішно. Перший ступінь ракети повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані через 14 хвилин польоту.