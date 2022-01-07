SpaceX провела перший у цьому році запуск групи інтернет-супутників Starlink
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twitter / SpaceX
Американська компанія SpaceX провела перший у цьому році запуск групи супутників інтернет-покриття системи Starlink.
На низьку навколоземну орбіту запустили 49 супутників. Запуск відбувся зі стартового комплексу 39A центру Кеннеді у Флориді о 23:49 за київським часом. Вантаж на орбіту вивела ракета-носій Falcon 9, яка свого часу запускала місії GPS III-4, GPS III-5 та Inspiration4 з цивільним екіпажем.
Запуск Starlink пройшов успішно. Перший ступінь ракети повернувся на Землю і приземлився на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані через 14 хвилин польоту.
- SpaceX вивела на орбіту приблизно 2 тисячі супутників Starlink і планує мережу у 30 тисяч. Остання у 2021 році партія «пішла» на орбіту 18 грудня. При цьому SpaceX уже змінювала траєкторію деяких супутників Starlink, аби вони не зіткнулися з космічним сміттям.
- Напередодні Маску, SpaceX і Starlink висловив претензії голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер, заявивши, що Маск встановлює свої правила для космічної комерції.
- 28 грудня на супутники компанії Маска в ООН поскаржився Китай. Вони нібито мало не зіткнулися з космічною станцією КНР.
- Маск відкидає звинувачення.