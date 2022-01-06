Торгові мережі Казахстану оцінили збитки від мародерів у $57 млн
- Автор:
- Костя Андрейковець
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t.me / RESSENTIMENT
Союз торгових мереж Казахстану попередньо оцінив збитки від мародерів у 25 мільярдів тенге (близько $57 мільйонів).
Про це передає «Настоящее время».
Рітейлери оцінили свої приблизні втрати за останні три дні, але впевнені, що вони зростатимуть.
Поки точно відомо, що в Алмати та інших регіонах Казахстану постраждали 23 магазини Magnum (12 з них розграбовані), 14 магазинів побутової техніки «Технодім» в Алмати і Талдикоргані, пограбовано в Алмати 11 магазинів Sulpak і 7 магазинів Alser.
В Уральську, Алмати і Шимкенті постраждали до 25 магазинів мережі «Спортмайстер» і Ostin. В Алмати також постраждали 8 магазинів косметики Mon Amie, «Інтертоп», «Евріка» та 11 магазинів Kimex-Gracie.
Найбільші втрати зазнала мережа Magnum — її збиток оцінено мінімум у 8,5 млрд тенге ($19,5 млн).
Місцеві ЗМІ повідомляють про поодинокі випадки мародерства і зараз. Демонстранти і мітингувальники намагаються організувати загони самооборони для захисту майна. Деякі активісти стверджують, що мародерів може використати владу, щоб дискредитувати весь протест.
- У Казахстані з 2 січня продовжуються протести, які спочатку були викликані підвищенням вартості палива у 2—2,5 раза. Вже 4 січня протести почалися по всій країні і переросли у повстання проти правлячого режиму. Демонстранти вимагають відставки уряду.
- З 4 січня в країні розпочалися сутички із силовиками і спроби захоплення адмінбудівель, а президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив допомогу Організації Договору з колективної безпеки.
- З 6 січня в Алмати розпочалася так звана «антитерористична операція» — силовики і військові зі зброєю в руках розпочали зачистку міста від груп демонстрантів. Також в країну прибули російські військові, на підході війська Білорусі.