У Києві зафіксували новий температурний рекорд: 5 січня було найтеплішим за понад 140 років

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JillWellington / Pixabay

У Києві 5 січня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +6,5 °С.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, попередній рекорд був встановлений 1961 року — +5,8 °С.

Також в обсерваторії наголосили, що кліматична норма нині перевищена на 9,1 градуса, що відповідає погоді початку квітня.

Окрім цього, метеорологи зафіксували ще один температурний рекорд 5 січня — максимальна температура у столиці піднялась до +10,7 °С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3 градуса.

Загалом від початку січня у Києві зареєстрували вже четвертий температурний рекорд.