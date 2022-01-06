В Україні знову зростає кількість випадків інфікування коронавірусом: за добу виявили 6 632 хворих

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

​В Україні за минулу добу, 5 січня, виявили 6 632 нових випадки коронавірусу (з них серед дітей — 240).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 2 028 людей, летальних випадків — 187, одужав 9 121 пацієнт.

Від початку пандемії в Україні вже захворіла 3 689 291 людина, одужали — 3 500 914 хворих, летальних випадків — 96 896.

Також у МОЗ повідомили, що за минулу добу вакцинували від коронавірусу 104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 громадян, другу — 70 164 людини, додаткову дозу — 643 людини, бустерну — 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу — 14 78 319, дві дози — 13 905 862 людини, додаткову дозу — 5 399 людей, бустерну дозу — 11 596 людей.