Церемонію «Греммі-2022» відклали на невизначений термін

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Церемонію вручення музичної премії «Греммі-2022» відклали на невизначений термін.

Про це пише Variety із посиланням на заяву організаторів.

Захід перенесли через побоювання, повʼязані з коронавірусом. Нову дату ще не затвердили.

«Здоровʼя та безпека членів нашої музичної спільноти, живої публіки та сотень людей, які невпинно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим пріоритетом. З огляду на невизначеність щодо штаму «Омікрон», проведення заходу 31 січня повʼязане із занадто великими ризиками. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість відзначити щорічну найбільшу ніч музики, про що буде оголошено найближчим часом», — йдеться в заяві.

Повідомляється, що підготовка до церемонії тривала повним ходом. Проте джерела повідомили виданню, що хоча на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі, де мав відбутися захід, майже щовечора проводятья баскетбольні та хокейні матчі або концерти, достатньо артистів і продюсерів виступили за перенесення шоу.