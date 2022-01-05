Церемонию «Грэмми-2022» отложили на неопределенный срок

Церемонию вручения премии «Гремми-2022» отложили на неопределенный срок.

Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление организаторов.

Мероприятие отложили из-за опасений, связанных с коронавирусом. Новая дата пока не утверждена.

«Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом «Омикрон», проведение мероприятия 31 января сопряжено со слишком большими рисками. Мы с нетерпением ждем возможности провести самую большую ночь музыки в году, о чем будет объявлено в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Сообщается, что подготовка к церемонии шла полным ходом. Однако источники сообщили изданию, что даже несмотря на то, что на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, где должна была пройти церемония, почти каждый вечер проводятся баскетбольные, хоккейные матчи, или концерты, достаточно артистов и продюсеров выступили за перенос мероприятия.