ЗМІ: Протестувальники в Алмати захопили аеропорт
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Протестувальники у місті Алмати у Казахстані захопили місцевий аеропорт.
Про це пише «Медуза» з посиланням на місцеве видання orda.kz.
Сайт orda.kz на цей час недоступний. Повідомляється, що з аеропорту евакуюють співробітників.
«Весь день пасажирам казали, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла у ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: «Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде», — розповів виданню казахський блогер Алішер Єлікбаєв.
Крім того, у місті Атирау, де близько 3 тисяч протестувальників вимагають зустрічі з акімом Атирауської області, вбито протестувальника. Кореспондент радіо «Азаттик» Санія Тойкен повідомила виданню Insider, що поліція розпочала стрілянину по мітингувальниках. Серйозно поранено мінімум двох людей, одному з них потрапили в голову, він помер.
На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану запровадили комендантську годину — з 23:00 до 07:00.
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- У Казахстані почалися перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, не працює більшість телеканалів. На вулицях Алмати протестувальники почали зводити барикади.