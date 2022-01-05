ЗМІ: Протестувальники в Алмати захопили аеропорт

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Протестувальники у місті Алмати у Казахстані захопили місцевий аеропорт.

Про це пише «Медуза» з посиланням на місцеве видання orda.kz.

Сайт orda.kz на цей час недоступний. Повідомляється, що з аеропорту евакуюють співробітників.

«Весь день пасажирам казали, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла у ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: «Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде», — розповів виданню казахський блогер Алішер Єлікбаєв.

Крім того, у місті Атирау, де близько 3 тисяч протестувальників вимагають зустрічі з акімом Атирауської області, вбито протестувальника. Кореспондент радіо «Азаттик» Санія Тойкен повідомила виданню Insider, що поліція розпочала стрілянину по мітингувальниках. Серйозно поранено мінімум двох людей, одному з них потрапили в голову, він помер.

На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема в найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.