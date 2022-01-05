Президент Казахстану звернувся до народу: анонсував нові пропозиції та оголосив про усунення з посади Назарбаєва
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента Росії
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів і заворушень виступив зі зверненням до народу.
Відеозвернення оприлюднив канал «Хабар 24».
Зокрема, Токаєв повідомив, що очолить Раду безпеки республіки, раніше цю посаду обіймав колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
«Як глава держави і відсьогодні глава Ради безпеки збираюся діяти максимально жорстко», — наголосив він.
За словами Токаєва, він залишиться у столиці Нур-Султані, «що б не було».
Окрім цього, президент Казахстану звернув увагу на «високу організованість елементів, що хуліганять» і запевнив, що це свідчить про «ретельно продуманий план дій змовників, мотивованих фінансово».
Також Токаєв анонсував найближчим часом «нові пропозиції з політичної трансформації Казахстану» і запевнив, що «залишається на колишній позиції послідовних реформ».
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