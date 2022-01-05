Перехворілий на коронавірус і вакцинований трьома дозами президент Польщі Анджей Дуда знову інфікувався COVID-19

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Piotr Drabik / Flickr

Президент Польщі Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом після бустерного щеплення.

Про це повідомив глава його адміністрації Павел Шрот на своїй сторінці у Twitter.

«Президент Анджей Дуда отримав позитивний результат COVID-19. Із президентом все гаразд, важких симптомів немає, йому постійно надається медична допомога», — написав він.

Також Шрот зазначив, що Дуда отримав дві дози вакцини у квітні та червні минулого року, а 17 грудня — третю бустерну дозу.

Наразі президент перебуває на ізоляції.

Нагадаємо, уперше Дуда захворів на коронавірус у жовтні 2020 року.