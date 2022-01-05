Минулий рік потрапив у двадцятку найтепліших і найсухіших у Києві за понад 100 років

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Geran de Klerk / Unsplash

Минулий рік у Києві увійшов до двадцятки найтепліших з 1881 року.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, середньорічна температура у Києві становила +9,2 °С, що на 0,2 градуса більше за кліматичну норму 1991—2020 років.

Також зазначається, що впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря, якщо порівняти із середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували відʼємні відхилення від неї.

Найбільші відхилення від середньобагаторічних показників мали липень і листопад — на 3,3 та 2,2 градуса відповідно.

Найхолодніше минулого року було 20 січня, коли температура знизилася до -20,2 °С, найспекотніше — 24 червня, коли у затінку було +35,5 °С.

Загалом у 2021 році в Києві зафіксували 25 температурних рекордів, найбільше їх було в січні та червні — відповідно 9 і 10.

Водночас метеорологи повідомили, що 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших від початку спостережень, опади розподілились дуже нерівномірно — майже дві місячні норми в січні та лютому, а в червні та жовтні їхня кількість не перевищила 32% від середніх багаторічних показників. Загалом у Києві зафіксували 533 мм опадів, що відповідає 86% кліматичної норми.