Двох бойовиків «ЛНР» і «ДНР» засудили до 10 років в’язниці

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Двох бойовиків «ЛНР» і «ДНР», які протягом чотирьох років воювали проти України, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2014 році двоє українців приєдналися до лав терористичних організацій, чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей.

Суд визнав обох бойовиків винними за ч. 1 ст. 258—3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Наразі вирок набув законної сили, бойовиків оголосили у розшук.

Зазначимо, у СБУ не називають прізвищ або інших особистих даних засуджених бойовиків.