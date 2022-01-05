Президент Казахстану запровадив надзвичайний стан ще в одному регіоні, в Алмати сталися сутички мітингувальників із поліцією
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / Will
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв через масові протести запровадив режим надзвичайного стану та комендантську годину в Алматинській області.
Відповідний указ розміщений на сайті президента Казахстану.
Як зазначається в документі, надзвичайний стан діятиме з 12:30 середи, 5 січня, до 00:00 середи, 19 січня.
На період дії надзвичайного стану з 23:00 до 07:00 впроваджена комендантська година.
Тим часом агентство Интерфакс-Казахстан повідомило, що в центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією, є постраждалі. Поліцейські застосовують спецзасоби.
Водночас деякі правоохоронці приєднуються до протестувальників.
За даними агентства, наразі по медичну допомогу звернулися 190 людей, з них 40 — госпіталізовані, семеро постраждалих перебувають у реанімації, четверо з них — поліцейські.
Частина протестувальників прорвалася до акімату (адміністрації) Алмати.
Також мітингувальники штурмують акімати в інших містах Казахстану.
- На заході Казахстану, у Мангістауській області з 2 січня тривають протести через підвищення вартості палива у 2—2,5 раза. Тисячі людей вийшли на мітинги, зокрема, у найбільших містах області Жанаозен та Актау — вони першими у країні висловили невдоволення.
- Демонстранти вимагають уже не тільки знизити ціну на газ удвічі, але й відправити уряд у відставку, викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики і заводи, скоротити безробіття. Люди скандують: «Шал кет!» («Геть діда») — це адресовано колишньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву, який 29 років обіймав цю посаду, а зараз очолює Раду безпеки Казахстану.
- 4 січня Токаєв запровадив режим надзвичайного стану в Мангістауській області та в Алмати. В Алмати на період надзвичайного стану запровадили комендантську годину — з 23:00 до 07:00.
- 5 січня Токаєв відправив уряд у відставку, як того вимагають протестувальники.