Reuters: Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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NK News
Північна Корея випустила невідомий снаряд, ймовірно, балістичну ракету на своєму східному узбережжі в бік Японського моря.
Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомляє агентство Reuters.
Снаряд був випущений близько 08:10 ранку (01:10 за Києвом).
Запуск відбувся за кілька годин до того, як президент Південної Кореї Мун Чже Ін був присутній на церемонії закладення фундаменту залізничної лінії, яка, як він сподівається, зʼєднає розділений Корейський півострів.
Відновлення залізничного сполучення між Кореями було ключовим елементом зустрічей Мун Чже Іна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у 2018 році, але ці зусилля ні до чого не привели, бо переговори, спрямовані на те, щоб переконати Північну Корею здати свою ядерну зброю в обмін на ослаблення міжнародних санкцій, зірвалися 2019 року.
Рада національної безпеки Південної Кореї скликала екстрене засідання, висловивши занепокоєння через запуск «у той час, коли внутрішня та зовнішня стабільність є надзвичайно важливою», і закликала Північну Корею повернутися до переговорів.
Японія також оголосила, що її міністри закордонних справ та оборони проведуть у пʼятницю переговори зі своїми американськими колегами для обговорення питань безпеки.
За словами міністра оборони Японії Нобуо Кісі, балістична ракета, ймовірно, пролетіла близько 500 км.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея також розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів. Також найближчим часом Корея планує запустити власну космічну ракету.
- Північна і Південна Корея технічно все ще перебувають в стані війни, тому що мирної угоди не було досягнуто після закінчення корейської війни в 1953 році. Північна Корея неодноразово звинувачувала Південну в подвійних стандартах воєнної діяльності. Південна Корея нещодавно запустила свою першу балістичну ракету з підводного човна для стримування «провокацій» Північної Кореї. США закликають Північну Корею відмовитися від своєї ядерної зброї.
- У серпні цього року повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.