Reuters: Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря

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NK News

Північна Корея випустила невідомий снаряд, ймовірно, балістичну ракету на своєму східному узбережжі в бік Японського моря.

Про це з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомляє агентство Reuters.

Снаряд був випущений близько 08:10 ранку (01:10 за Києвом).

Запуск відбувся за кілька годин до того, як президент Південної Кореї Мун Чже Ін був присутній на церемонії закладення фундаменту залізничної лінії, яка, як він сподівається, зʼєднає розділений Корейський півострів.

Відновлення залізничного сполучення між Кореями було ключовим елементом зустрічей Мун Чже Іна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у 2018 році, але ці зусилля ні до чого не привели, бо переговори, спрямовані на те, щоб переконати Північну Корею здати свою ядерну зброю в обмін на ослаблення міжнародних санкцій, зірвалися 2019 року.

Рада національної безпеки Південної Кореї скликала екстрене засідання, висловивши занепокоєння через запуск «у той час, коли внутрішня та зовнішня стабільність є надзвичайно важливою», і закликала Північну Корею повернутися до переговорів.

Японія також оголосила, що її міністри закордонних справ та оборони проведуть у пʼятницю переговори зі своїми американськими колегами для обговорення питань безпеки.

За словами міністра оборони Японії Нобуо Кісі, балістична ракета, ймовірно, пролетіла близько 500 км.