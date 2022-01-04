«Неймовірна віха». На телескопі «Джеймс Вебб» розгорнули сонцезахисний екран. Навіщо він потрібний?

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Найбільший в історії телескоп імені Джеймса Вебба, який відправили в космос наприкінці грудня, завершив розгортати гігантський сонцезахисний екран.

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що тільки з цим екраном, розміром із тенісний корт, телескоп зможе виявляти сигнали, які надходять від найвіддаленіших обʼєктів у Всесвіті. Пусконалагоджувальні роботи тепер зосередяться на розпаковуванні дзеркал телескопа, найбільше з яких завширшки 6,5 метра.

Сонцезахисний екран складається з пʼяти мембран. Як пише видання, багато хто сумнівався в успіху конструкції, щоа містить величезну кількість двигунів, шестерень, шківів і тросів. «Розкриття сонцезахисного щита «Вебба» в космосі — неймовірна віха, вирішальна для успіху місії», — сказав Грег Робінсон, програмний директор проєкту із запуску телескопа.

Зазначається, що всі попередні випробування проводили на Землі в умовах гравітації. Тепер щит уперше розгорнули в унікальній космічній невагомості.

Учені пояснили, що робота телескопа буде, серед іншого, спрямована на фіксацію зірок-піонерів, які першими спалахнули незабаром після Великого вибуху понад 13,5 мільярда років тому. Вирішальне значення для цього матиме чутливість телескопа до інфрачервоного випромінювання. «Джеймс Вебб» необхідно буде охолоджувати до екстремально низьких температур, інакше його власне інфрачервоне світіння заглушить сигнали, які він намагається виявити. Саме для цього потрібний сонцезахисний щит. Тінь, яку він відкидатиме, знизить температуру навколишнього середовища навколо дзеркал та інструментів телескопа до температури нижче -230 °C.