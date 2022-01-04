У «Дії» запустили сповіщення про перевірку кредитної історії користувачів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Міністерство оборони України
Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку «Дія» сповіщення про випадки перевірки кредитної історії.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
Функція працює за замовчуванням, оновлювати застосунок не потрібно. «Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення», — йдеться у повідомленні.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що якщо хтось перевірятиме кредитну історію користувача «Дії», або на нього взяли новий кредит, який користувач не відкривав, то можна буде одразу із застосунку перейти за посиланням, щоб з’ясувати деталі та подати скаргу.
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