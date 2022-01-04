У США вперше з початку пандемії за добу виявили понад мільйон нових хворих. Це світовий максимум

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Немеш Янош / УНІАН

У США за добу 3 січня коронавірус виявили у 1 076 889 людей — це рекордний для країни та світу показник з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC.

Найбільше нових хворих припадає на штам «Омікрон». Цифра у понад мільйон наводиться на основі офіційних даних. Однак треба враховувати, що американці вдома самі роблять експрестести, тобто фактична кількість нових хворих може бути більшою.

Головний радник президента США з питань пандемії Ентоні Фаучі сказав, що у країні спостерігається «майже вертикальне зростання» випадків захворювання, а пік може бути за кілька тижнів.

Попередній «рекорд» Штатів становив 590 тисяч випадків (31 грудня). До цього верхній рядок в офіційній статистиці посідала Індія, де 7 травня 2021 року коронавірус виявили у понад 414 тисяч людей.