«Нічого про Україну без України». Зеленський та Байден провели телефонну розмову
- Автор:
- Олег Панфілович
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Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
«Президент Байден підкреслив прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів принципу «нічого про Україну без України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Президенти висловили підтримку переговорам між США та Росією через Раду НАТО — Росія та через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які стартують з 10 січня.
Байден також підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Він підтримав заходи, спрямовані на деескалацію напруженості на Донбасі, а також «активну дипломатію», спрямовану на імплементацію Мінських домовленостей для підтримки «нормандському формату».
- 30 грудня, відбулась розмова Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним: говорили про неприпустимість ядерної війни, санкції та можливість переговорів. Лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.
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- США і Росія домовилися провести переговори про «гарантії безпеки» для РФ 10 січня — США акцентують на тому, що не прийматимуть ключових рішень за спинами союзників. 12 січня Росія проведе переговори з НАТО. «Найширша регіональна зустріч» за участю Москви, Вашингтону та низки європейських країн призначена на 13 січня.