У переддень Нового року коронавірус виявили у 5 тисяч людей

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В Україні за останню добу, 31 грудня, медики виявили 5 026 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 262 дітей та 74 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 190 пацієнтів, а напередодні — 209.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 96 089 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 52 166 людей, з них одну дозу отримали 15 077, а повністю імунізовані — 36 354

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 713 309 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 734 741. Ще 4 063 людини отримали додаткову дозу та 5 452 — ревакцинальну.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.