Джо Байден поговорить із Володимиром Зеленським 2 січня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент США Джо Байден планує в неділю, 2 січня 2022 року, провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це 31 грудня повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім. Пізніше цю інформацію підтвердив Зеленський.
«Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини із президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі», — написав він у Twitter.
Напередодні, 30 грудня, відбулась розмова Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним: говорили про неприпустимість ядерної війни, санкції та можливість переговорів. Лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.
Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
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