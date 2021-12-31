У Києві відкриють Музей жертв Бабиного Яру
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle
У Києві у будівлі колишньої контори Лук’янівського єврейського кладовища відкриють музей жертв Бабиного Яру.
Про це меморіальний центр повідомив 31 грудня.
Міністерство культури України погодило передати будівлю в оренду Меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр».
«Лише за останній рік завдяки спільним зусиллям нам удалося почати перетворювати територію Бабиного Яру з місця забуття на місце пам’яті. Об’єднання приватної ініціативи та державних можливостей, я впевнена, дадуть найкращий результат», – зазначила виконувачка обов’язків генерального директора центру «Бабин Яр» Роза Тапанова.
До реставрації будівлі контори приєднається міжнародне архітектурне бюро OFFPOLINN, що базується в Нью-Йорку та Мадриді.
- З приводу облаштування Бабиного Яру продовжуються суперечки. Російський художній керівник Ілля Хржановський розробив власну концепцію експозиції. На противагу Хржановському та Наглядовій раді проєкту, у складі якої, зокрема, Володимир Кличко, Святослав Вакарчук та Віктор Пінчук, історики запропонували альтернативний варіант оформлення.