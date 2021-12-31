Кабмін дозволив Мінцифри блокувати платежі з карток «єПідтримка»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кабінет міністрів дозволив Міністерству цифрової трансформації блокувати платежі з карток «єПідтримка». Також відомство зможе припиняти участь у програмі бізнесу, який порушує правила.
Про це йдеться у постанові уряду.
«У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у Програмі «єПідтримка» таких суб’єктів господарювання», — йдеться у повідомленні.
Також у документі визначений порядок закриття карток «єПідтримка». Їх автоматично закриває банк через чотири місяці після відкриття, якщо кошти на цю картку не прийшли, або ж через чотири місяці після надходження коштів. Також кожен учасник програми може самостійно попросити банк закрити рахунок, коли гроші на картці закінчаться.
- 19 грудня в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку чи придбати книги. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Пенсіонери зможуть на ці гроші придбати ліки — але вже у 2022 році. На виплати Кабмін виділив 8 мільярдів гривень.