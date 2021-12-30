Ціна на газ у Європі опустилася до $1 000
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Європейські ціни на газ шостий день поспіль продовжують знижуватися і сьогодні, 30 грудня, досягли показника на рівні $1 000 за тисячу кубометрів.
Вартість січневих фʼючерсів на хабі TTF у Нідерландах короткостроково опустилася нижче за $1 000 за тисячу кубометрів, але незабаром вийшла на рівень $1 027. З початку торгів ціна на паливо впала більш ніж на 10%.
На лондонській біржі ICE ціна на газ опустилася нижче за $1 000.
Як пише Bloomberg, сьогодні ціна на газ не піднімалася вище за $1 081, на що вплинуло збільшення постачання газу морем із США до Європи цього тижня на 20%, а промислові зупинки і тепла погода обмежили попит.
- На початку 2021 року тисяча кубометрів газу коштувала $200—250. Різке зростання цін розпочалося з другої половини року. Позначку $1 900 за тисячу кубометрів біржова ціна на газ у Європі вперше перетнула 6 жовтня. Згодом ціни знизилися і становили менше ніж $1 000.
- На початку грудня «Газпром» перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання.
- Це спричинило новий сплеск цін на газовому ринку. 21 грудня вартість газу в Європі подолала історичний максимум $2 000 за тисячу кубометрів.