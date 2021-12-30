«Трагедія стала дорогим уроком». У медзакладах проведуть навчання з роботи з киснем через пожежу у Косівській лікарні

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Поліція Івано-Франківської області

У лікарнях України для медиків проведуть навчання щодо роботи з киснем, щоб уникнути таких трагедій, як у Косівській центральній районній лікарні.

Перший заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комаріда заявив, що з відповідною ініціативою виступили Міністерство охорони здоровʼя і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що таке не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам’ятати про правила протипожежної безпеки», — заявив Комаріда.

Він розповів, що лікарня, яка постраждала від пожежі, працює у звичайному режимі, крім вигорілого реанімаційного відділення, а всіх, хто потребує медичної допомоги з Косова, відвозять до Коломиї і Верховини.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував перевірку дотримання пожежної безпеки в районних лікарнях по всій країні.