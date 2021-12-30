Ітимуть дощі зі снігом. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік

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Pixabay / Lucy Chibimundo

В Україні на Новий рік очікується негода в усіх регіонах — йтимуть дощі зі снігом.

За даними Sinoptik.ua, на заході в останній день 2021 року встановиться похмура погода з опадами, температура повітря близько +2...+4 °С. На Закарпатті, де термометри покажуть близько 0 °С, пройде дощ із мокрим снігом. У решті західних регіонів дощі будуть невеликі (уночі є ймовірність дощу зі снігом).

Південні області зустрінуть Новий рік помірно морозною погодою — до -7 °С уночі та близько нуля вдень. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий дощ зі снігом.

На сході теж встановиться морозна погода (до -10 °С уночі та до -5...-6 °С удень. У першій половині дня в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях пройде невеликий сніг.

На півночі України та в Києві буде помірно морозно — удень до -2...-4 °С, уночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -8...-9 °С. Погода буде похмурою, із мокрим снігом.

У центральних регіонах удень 31 грудня очікується близько нуля, часом дощ зі снігом. Уночі похолодає до -3...-6 °С, але без опадів.

На карпатські курорти 31 грудня прийде слабкий мороз (до -2 °С) і дрібний сніг із дощем, погода на Драгобраті, у Славському та на Буковелі буде похмурою.

У високогір’ї Львівщини та на сході Закарпатської області 31 грудня діятиме третій рівень сніголавинної небезпеки — на більшості крутих схилів сніг закріплений дуже слабко.

Новий рік розпочнеться з плюсової температури майже в усіх регіонах України. На півдні, заході та в центрі температура зросте до +4...+7 °С, дощ може йти весь день. На півночі та сході термометри покажуть близько нуля — за даними синоптиків, погода буде вологою, із пронизливим вітром до 12 м/с і мокрим снігом.