Віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку — 2» в разі посилення загрози для України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Російський газопровід «Північний потік — 2» можуть зупинити в разі загострення ситуації з Україною.
Про це заявив віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє Deutsche Welle.
«Політика має бути зосереджена на політичних питаннях — їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ доведеться ухвалювати політичні рішення про те, які санкції можуть бути застосовані в разі нового гострого конфлікту», — сказав він.
На думку заступника глави німецького уряду, Захід повинен протидіяти можливому відверненню уваги від України як країни, що здійснює транзит газу. Зокрема, він закликав підтримувати перехід України на відновлювані джерела енергії, задля цього Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділить €150 мільйонів.
Водночас Хабек підтримав рішення федерального уряду не втручатися в питання сертифікації газопроводу «Північний потік — 2» та розглядати його лише згідно із законодавством.
«Ми — правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону», — сказав він.
- Напередодні, 29 грудня, голова російського «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що друга нитка «Північного потоку — 2» заповнена газом і газопровід повністю готовий до роботи.
- Будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили 10 вересня. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.