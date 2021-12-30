Бойовики поранили українського військового на Донбасі

Новини

Sasha Maksymenko / Flickr

Минулої доби бойовики поранили на Донбасі українського військового.

Про це повідомив штаб ООС.

«Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — повідомив штаб.

Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки та Золотого-4.