У новорічну ніч громадський транспорт у Києві працюватиме довше, фунікулер — цілодобово

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Малолєтка Євген / УНІАН

У Києві в ніч із 31 грудня на 1 січня міський транспорт (наземний та метрополітен) працюватиме на дві години довше, а фунікулер — цілодобово.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро «Золоті ворота», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», — додали у КМДА.