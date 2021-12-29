У новорічну ніч громадський транспорт у Києві працюватиме довше, фунікулер — цілодобово
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Малолєтка Євген / УНІАН
У Києві в ніч із 31 грудня на 1 січня міський транспорт (наземний та метрополітен) працюватиме на дві години довше, а фунікулер — цілодобово.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
«31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро «Золоті ворота», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», — додали у КМДА.
- Раніше Київська міська державна адміністрація представила новорічні та різдвяні локації столиці. Вони працюватимуть на Подолі (на Контрактовій площі), біля Арки дружби народів, на Софійській площі, а також у парку Шевченка.
- 18 грудня у центрі Києва на Софійській площі засвітили головну ялинку країни заввишки 31 метр.
- Також КМДА опублікувала адреси офіційних ялинкових ярмарків, закликавши мешканців столиці купувати новорічні дерева лише там.
- У «Київзеленбуді» попередили, що через наближення зимових свят посилять охорону хвойних дерев, а за незаконне вирубування дерев будуть штрафувати — від 545 до 2 465 гривень за дерево, плюс адміністративний штраф.