ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець протестує

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Офіс генерального прокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на посаду голови САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує проти цього, зазначаючи, що ця перевірка є незаконною.

Про це пише Центр протидії корупції.

Комісія з обрання голови САП на засіданнях 21 та 24 грудня не змогла остаточно затвердити результати конкурсу та внести подання на призначення нового очільника САП, попри те що всі бали вже затверджені і за ними у конкурсі перемагає Олександр Клименко.

Але голова комісії Катерина Коваль на останньому засіданні наполягала на тому, що комісія має знову отримати результати спецперевірки кандидатів. Ця перевірка визначає, чи мають кандидати доступ до держтаємниці, а також що вони не підпадають під дію законів про люстрацію та про запобігання корупції.

Відповідну спецперевірку кандидати проходили ще навесні 2021 року, без неї їх би не допустили до конкурсу. Попри це тепер Офіс генпрокурора вирішив провести повторну перевірку. Переможець конкурсу Олександр Клименко звернувся з роз’ясненнями до НАЗК, яке зазначило, що жодних правових підстав для проведення такої перевірки немає.

«Очевидно, ОП руками Венедіктової та її підлеглих намагається зробити все можливе, аби не призначити на посаду реального переможця конкурсу, а просунути ручного кандидата, який отримав менше балів. Провівши незаконну спецперевірку щодо [фіналіста Андрія] Синюка повторно, Офіс може знайти причину не призначати на посаду справжнього переможця Олександра Клименка, який не надав дозвіл на повторну спецперевірку», — зазначив очільник ЦПК Віталій Шабунін.

Водночас, якщо Клименко дасть дозвіл на повторну перевірку, то це може спричинити появу штучних перешкод для його призначення. Наприклад, СБУ під час повторної перевірки може забрати у нього допуск до держтаємниці.