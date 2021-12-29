Розкрадання у Молдові $12 млн на імпорті електроенергії з України: експрезидент Ігор Додон прийшов на допит і отримав статус підозрюваного
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikimedia Commons
Колишній президент Молдови Ігор Додон під час допиту у Генеральній прокуратурі отримав статус підозрюваного у справі про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії через компанію Energocom.
Про це він розповів 29 грудня після завершення слідчих дій, повідомляє молдовське видання NewsMaker.
За словами Додона, на допиті йому показали накази, підписані ним як «відповідальним за енергетичний сектор» на посаді міністра економіки.
Також експрезидент Молдови наголосив, що отримав ці обовʼязки за тиждень до подій, які вивчає прокуратура.
Додон зазначив, що не збирається тікати і готовий співпрацювати зі слідством, а також уточнив, що всі фігуранти цієї справи нині мають статус підозрюваних. Водночас він не назвав прізвища інших фігурантів.
- Розслідування справи про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії в 2008—2009 роках в України через підприємство Energocom відновили у вересні 2021 року.
- За даними слідства, на початку 2008 року керівництво Energocom, чиновники Міністерство економіки та торгівлі, Нацагентства регулювання в енергетиці та інші особи необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні, що становила $11 млн 927 тисяч. Додон тоді очолював Мінекономіки.
- 21 грудня Генеральна прокуратура Молдови викликала колишнього президента Ігоря Додона на допит у справі. Він запевняє, що невинний і що у справі Energocom проти нього «немає абсолютно нічого сумнівного та компрометувального».