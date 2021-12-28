Запорізьку та Волинську області вивели з «червоної» зони. Більше у ній нікого не залишилось

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Євген Малолєтка

Від 30 грудня (четвер) Волинська та Запорізька області переходять із «червоної» до «жовтої» карантинної зони. Про це повідомив міністр уряду Олег Немчінов увечері 28 грудня.

Станом на 28 грудня це єдині області «червоної» зони, решта — у «жовтій».

Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади (кафе, ресторани, кінотеатри, басейни, спортзали) у «жовтій» зоні можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини та має відповідний документ — «жовтий» сертифікат. Тобто для роботи та відвідування закладів у «жовтій» зоні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній ковід-сертифікат або тимчасову довідку 063-О(її видає лікар, який робив щеплення). Термін дії «жовтого» сертифіката — 30 днів, раніше було 120.

Школи в «жовтій» зоні мають працювати за умови вакцинації хоча б однією дозою 100% персоналу.