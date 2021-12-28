Запорожскую и Волынскую области вывели из «красной» зоны. Больше в ней никого не осталось

С 30 декабря (четверг) Волынская и Запорожская области переходят из «красной» в «желтую» карантинную зону. Об этом сообщил министр правительства Олег Немчинов вечером 28 декабря.

По состоянию на 28 декабря это единственные области «красной» зоны, остальные — в «желтой».

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения (кафе, рестораны, кинотеатры, бассейны, спортзалы) в «желтой» зоне могут только те, кто получил как минимум одну дозу вакцины и имеет соответствующий документ — «желтый» сертификат. То есть для работы и посещения заведений в «желтой» зоне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний ковид-сертификат или временную справку 063-О (ее выдает врач, который делал прививку). Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней, раньше было 120 дней.

Школы в «желтой» зоне должны работать при условии вакцинации хотя бы одной дозой 100% персонала.