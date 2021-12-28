Потяги «Укрзалізниці» затримуються через негоду
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Укрзалізниця» попереджає пасажирів, що через погодні умови деякі пасажирські та приміські потяги курсують із затримкою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва у напрямку півдня та заходу України і зворотно.
«На 47 хвилин затримується потяг № 12 Київ — Новоолексіївка, напонад дві години — потяг № 81 Харків — Новоолексіївка», — повідомили в компанії.
В «УЗ» перепрошують за вимушену затримку і просять слідкувати за новинами на офіційних каналах звʼязку. Контактний центр АТ «Укрзалізниця»: 0 800 503 111.
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