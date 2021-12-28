«Місцева влада бере участь, а не створює». Міноборони розкритикувало Кличка за формування штабу тероборони Києва

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Міністерство оборони після заяви мера Києва Віталія Кличка про створення штабу тероборони нагадало, що місцева влада не створює Сили територіальної оборони.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

«Міністерство оборони України звертає увагу органів місцевого самоврядування на необхідність діяти у межах своєї компетенції та не допускати неузгоджених кроків і заяв, які йдуть всупереч положенням Закону України «Про основи національного спротиву», можуть ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави», — йдеться у заяві.

Відомство додало, що будь-які структури, створені місцевою владою, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. «Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони», — підкреслили у міністерстві.

У відомстві звернули увагу, що згідно з законом «Про основи національного спротиву», організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій Збройних Сил України, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється Головнокомандувачем Збройних Сил України через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Там зазначили, що найближчим часом після затвердження підзаконних актів Міноборони організує навчання місцевих керівників для уникнення помилок та самовільних дій, які вже зустрічаються на місцях, та буде суворо вимагати дотримання законодавства.