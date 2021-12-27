«Людина-павук» став найкасовішим фільмом за час пандемії коронавірусу

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Road Trip with Raj / Unsplash

Фантастичний фільм Spider-Man: No Way Home («Людина-павук: Додому шляху нема») за 12 днів став найкасовішим фільмом з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Variety.

За даними видання, фільм «Людина-павук» став першим з 2019 року, який зміг зібрати мільярд доларів у глобальному прокаті. В Україні стрічка вийшла 16 грудня і за перший вік-енд зібрала $2,4 мільйона.

У 2021-му найближчими до цього показника були голлівудська шпигунська драма «Джеймс Бонд: Не час помирати» ($774 млн у глобальному прокаті) та китайський військовий фільм «Битва на озері Чанцзінь» ($902 млн).