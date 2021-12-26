Китай запустив у космос супутник для пошуку ресурсів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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PointOrView / Twitter
Китай запустив у космос ресурсний супутник ZY-1 02E (Ziyuan-1 02E).
Про це повідомляє телеканал CGTN.
ZY-1 02E оснащений інфрачервоними, ближніми інфрачервоними та гіперспектральними камерами, які дозволять отримувати повнокольорові панхроматичні зображення Землі.
Супутник допоможе інженерам досліджувати геологію території Китаю і шукати корисні копалини. Також його використовуватимуть у транспортній, сільськогосподарській галузях та для відстеження наслідків стихійних лих.
Працюватиме ZY-1 02E у парі із супутником 01.
- У листопаді цього року Китай успішно запустив три нові супутники дистанційного зондування Землі.
- До цього Китай вивів на орбіту супутник Shijian-21. Він тестуватиме технологію запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.