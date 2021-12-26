Військовий облік для жінок: головнокомандувач ЗСУ заявив про підготовку процедури дистанційного подання документів

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовий облік для жінок не передбачатиме обов’язковий призов чи мобілізацію. Навіть збори військовозобов’язаних для жінок зроблять лише за бажанням.

Про це він написав у своєму Facebook.

Залужний також підкреслив, що наразі опрацьовується процедура подання документів онлайн, щоб перенести процес постановки на військовий облік у дистанційний формат. Він обіцяє, що протягом наступного року всі процедури відкалібрують таким чином, що постановка жінок на облік буде для них максимально комфортною.

«Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине — Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював», — пояснив головнокомандувач ЗСУ.