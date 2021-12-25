Папа Римський виступив із різдвяним зверненням. Згадав самотність і Україну

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римський Франциск вперше з 2019 року виступив із різдвяним привітанням «Urbi et Orbi» («Граду і світу») з лоджії базиліки Святого Петра. У своїй промові він згадав Україну та важливість діалогу.

«Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», — серед іншого помолився Папа Франциск.

Глава католицької церкви також зазначив, що соціальні відносини піддаються серйозному випробуванню: зростає тенденція до відходу до себе, до самотності, до відмови виходити, зустрічатися, робити щось разом. Так само, за його словами, на міжнародному рівні є ризик небажання вести діалог, ризик того, що «складна криза підштовхне до коротких шляхів, оминаючи більш довгі шляхи діалогу». Папа Римський наголосив, що насправді лише діалог дає можливість залагодити конфлікти і отримати взаємну і довгострокову користь.