Папа Римський виступив із різдвяним зверненням. Згадав самотність і Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск вперше з 2019 року виступив із різдвяним привітанням «Urbi et Orbi» («Граду і світу») з лоджії базиліки Святого Петра. У своїй промові він згадав Україну та важливість діалогу.
«Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», — серед іншого помолився Папа Франциск.
Глава католицької церкви також зазначив, що соціальні відносини піддаються серйозному випробуванню: зростає тенденція до відходу до себе, до самотності, до відмови виходити, зустрічатися, робити щось разом. Так само, за його словами, на міжнародному рівні є ризик небажання вести діалог, ризик того, що «складна криза підштовхне до коротких шляхів, оминаючи більш довгі шляхи діалогу». Папа Римський наголосив, що насправді лише діалог дає можливість залагодити конфлікти і отримати взаємну і довгострокову користь.
- Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за помилки, скоєні католиками. Він заявив, що ті дії не мали нічого спільного із вченням Ісуса, а були наслідком жаги до збагачення.
- Папа Римський може відвідати Україну у 2022 році. Востаннє понтифік приїжджав в Україну в червні 2001 року, але тоді це був Іоанн Павло ІІ. Візит відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. Понтифіка зустрічав Леонід Кучма. Іоанн Павло II під час візиту відвідував Київ і Львів.