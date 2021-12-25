В Україні за добу виявили понад 5 тисяч нових хворих на ковід, померли 268 людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Gani Nurhakim / Unsplash
В Україні за добу 24 грудня виявили 5 276 нових випадків коронавірусу, померли від нього 268 людей. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 25 грудня.
Також за минулу добу шпиталізували із коронавірусом 1 689 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні виявили 3 642 314 хворих, померли 94 700 людей.
Що стосується вакцинації, то за добу 24 грудня зробили 117 222 щеплення. Повністю у країні вакциновано 13 352 303 людини.
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