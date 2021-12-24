Комісія знову не змогла затвердити результати конкурсу на голову САП

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Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не змогла затвердити результати конкурсу. Члени комісії не змогли домовитися щодо процедури подання переможця.

Відповідна трансляція засідання комісії тривала на офіційному YouTube-каналі.

На початку засідання голова комісії Катерина Коваль зазначила, що у рішенні комісії має бути вказано, що подання Офісу генпрокурора на призначення очільника САП має бути подано лише за умови отримання від ОГП даних про те, що кандидати мають допуск до держтаємниці та відповідають законам про люстрацію та про запобігання корупції.

Вона мотивувала це тим, що комісія отримала відповідні дані ще в квітні 2021 року, а з того часу все могло змінитися. Однак Нацагенство з питань запобігання корупції зазначило у своїй відповіді, що не мають права проводити повторну перевірку.

Міжнародні експерти в комісії пропонували узгодити лише результати конкурсу без спірного питання щодо подання, але таке рішення не набрало необхідної кількості голосів. Згодом представники міжнародної спільноти досягли домовленості про те, що пункт рішення про подання має бути викладений з посиланням на закон України «Про прокуратуру». За це рішення проголосували всі учасники засідання, крім Андрія Гуджала (його у комісію делегувала ОПзЖ).

Для ухвалення рішення за нього мають проголосувати щонайменше 5 членів комісії від Верховної Ради із 7. Оскільки двох із них на засіданні не було, а Гуджал виступив проти, то рішення не було прийнято.