Комісія знову не змогла затвердити результати конкурсу на голову САП
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не змогла затвердити результати конкурсу. Члени комісії не змогли домовитися щодо процедури подання переможця.
Відповідна трансляція засідання комісії тривала на офіційному YouTube-каналі.
На початку засідання голова комісії Катерина Коваль зазначила, що у рішенні комісії має бути вказано, що подання Офісу генпрокурора на призначення очільника САП має бути подано лише за умови отримання від ОГП даних про те, що кандидати мають допуск до держтаємниці та відповідають законам про люстрацію та про запобігання корупції.
Вона мотивувала це тим, що комісія отримала відповідні дані ще в квітні 2021 року, а з того часу все могло змінитися. Однак Нацагенство з питань запобігання корупції зазначило у своїй відповіді, що не мають права проводити повторну перевірку.
Міжнародні експерти в комісії пропонували узгодити лише результати конкурсу без спірного питання щодо подання, але таке рішення не набрало необхідної кількості голосів. Згодом представники міжнародної спільноти досягли домовленості про те, що пункт рішення про подання має бути викладений з посиланням на закон України «Про прокуратуру». За це рішення проголосували всі учасники засідання, крім Андрія Гуджала (його у комісію делегувала ОПзЖ).
Для ухвалення рішення за нього мають проголосувати щонайменше 5 членів комісії від Верховної Ради із 7. Оскільки двох із них на засіданні не було, а Гуджал виступив проти, то рішення не було прийнято.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука. У вересні 2020 року Верховна Рада затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП. Кандидатури від парламенту активно критикувалися Заходом.
- Конкурсна комісія понад рік обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови таки визначили. Згідно з балами, головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником – прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може остаточно затвердити фінальні результати.
- Крім того, президент Володимир Зеленський ще у вересні цього року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься у меморандумі України з МВФ.
- Активісти ж звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу деяких членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що у ньому, з великою вірогідністю, переможе детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.