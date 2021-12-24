Байден заявив, що готовий висуватися на другий президентський термін. Реванш Трампа підвищить його прагнення

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Al Drago / Stringer

Президент США Джо Байден в інтервʼю телекомпанії ABC заявив, що готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році.

За його словами, якщо здоровʼя буде добрим, то він висуне свою кандидатуру. Байден додав, що якщо експрезидент Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, то ймовірність його боротьби за другий термін зросте.

«Якщо я буду в такому стані здоров’я, як зараз — у мене хороше здоров’я, то я б знову балотувався. Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя», — сказав лідер США.

Питання участі Байдена у виборах 2024 року стало популярним в американській пресі на тлі падіння його рейтингів і обговорень стану здоровʼя. Якщо він піде на другий строк, то стане найстарішим в історії США кандидатом на другий термін — у 2024 році Байдену буде 82 роки.