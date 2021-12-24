Через посилення карантину Wizz Air скасувала низку рейсів з України в Європу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Trac Vu / Unsplash
Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення міжнародних європейських рейсів. Третина скорочених рейсів стосуються сполучень до Італії, оскільки там обмежили можливість пропуску в країну навіть вакцинованих іноземців.
Про це повідомляє Lowcostavia.
Так, з продажу зникли квитки на рейси з Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова та Києва.
Повний список відсутніх у продажу рейсів Wizz Air з України:
- Харків — Венеція;
- Запоріжжя — Будапешт;
- Запоріжжя — Дортмунд;
- Запоріжжя — Мілан;
- Одеса — Болонья;
- Одеса — Гданськ;
- Одеса — Катовіце;
- Київ — Ганновер;
- Львів — Верона;
- Львів — Щецин.
Також існує ймовірність того, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси, або навпаки скасує нові.
Крім того, компанія внесла зміни у літній розклад і перенесла старт та відновлення декількох рейсів з України. Наприклад, до липня 2022 року вони відклали початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, із Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубиці.
- Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.