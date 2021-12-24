Через посилення карантину Wizz Air скасувала низку рейсів з України в Європу

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Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення міжнародних європейських рейсів. Третина скорочених рейсів стосуються сполучень до Італії, оскільки там обмежили можливість пропуску в країну навіть вакцинованих іноземців.

Про це повідомляє Lowcostavia.

Так, з продажу зникли квитки на рейси з Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова та Києва.

Повний список відсутніх у продажу рейсів Wizz Air з України:

Харків — Венеція;

Запоріжжя — Будапешт;

Запоріжжя — Дортмунд;

Запоріжжя — Мілан;

Одеса — Болонья;

Одеса — Гданськ;

Одеса — Катовіце;

Київ — Ганновер;

Львів — Верона;

Львів — Щецин.

Також існує ймовірність того, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси, або навпаки скасує нові.

Крім того, компанія внесла зміни у літній розклад і перенесла старт та відновлення декількох рейсів з України. Наприклад, до липня 2022 року вони відклали початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, із Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубиці.