Понад 65% українців підтримують вступ країни в НАТО та ЄС — опитування КМІС

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Серед українців зростає підтримка інтерграції країни у Європейський союз та НАТО. За даними соціологічного опитування, 75,7% українців підтримали б вступ до ЄС та 67,8% — членство в НАТО.

Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

На запитання, як би ви проголосували, якщо у найближчу неділю пройшов би референдум щодо вступу України до ЄС.

67,1% підтримують такий вектор політики, 21,6% — проти, а 1,9% не пішли б на референдум. Ще 9,4% українців не готові дати відповідь на таке запитання.

Щодо вступу у НАТО статистика подібна: 59,2% за, 28,1% — проти, а 1,3% проігнорували б голосування. Водночас 11,4% не можуть остаточно відповісти на це запитання.

Також соціологи навели деталізовані дані, як позиція українців різниться у залежності від регіону проживання.

Опитування проводили у період з 13 до 16 грудня серед 1 203 респондентів віком від 18 років. Можлива похибка становить 1,4—3,2%.