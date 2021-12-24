Вітер «здув» ціну на газ у Європі — вартість палива знизилася до $1 300
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jack Taylor / Getty Images
Вітер знизив вартість газу на 40% від початку тижня, коли ціна палива перевищувала $2 тисячі.
Про це свідчать дані асоціації WindEurope.
Станом на ранок 24 грудня частка вітрової генерації електроенергії зросла до 13,8% (до цього протягом тижня максимально було 7,1%) через посилення вітру.
Зазначимо, на торгах у четвер вартість газу на TTF за контрактом «на день уперед» зупинилася на позначці $1 485 за тисячу кубометрів, зранку у п’ятницю січневий ф’ючерс на біржі ICE Futures торгується на рівні $1 300 за тисячу кубометрів і продовжує знижуватися.
За даними Gas Infrastructure Europe, наразі запаси газу в підземних сховищах Європи становлять 57,5% від загальної місткості.
- На початку 2021 року тисяча кубометрів газу коштувала $200—250. Різке зростання цін розпочалося з другої половини року. Позначку $1 900 за тисячу кубометрів біржова ціна на газ у Європі вперше перетнула 6 жовтня. Згодом ціни знизилися і становили менше ніж $1 000.
- На початку грудня «Газпром» перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання.
- Це спричинило новий сплеск цін на газовому ринку. 21 грудня вартість газу в Європі подолала історичний максимум у $2 000 за тисячу кубометрів.