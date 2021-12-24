Tesla блокуватиме доступ водіїв до відеоігор під час руху електрокара

Новини

Американська автомобільна компанія Tesla заблокує для водіїв доступ до відеоігор в електромобілі під час руху. Напередодні у США регулятор розпочав розслідувати інформацію про те, що функцією ігор, яка призначена для пасажирів (Passenger Play), також можуть користуватися водії.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Закон про безпеку транспортних засобів забороняє виробникам продавати автомобілі з дефектами, що становлять необґрунтований ризик для безпеки, зокрема відволікають водіїв від безпечного водіння», — йдеться в заяві Національного управління дорожньої безпеки США (NHTSA).

Наразі регулятор розслідує випадки, коли Tesla дозволила грати в ігри на сенсорному екрані, розташованому на центральній консолі електромобіля, під час руху електрокара. Регулятор попередив, що має намір перевірити 580 тисяч автомобілів Tesla моделей 3, S, X та Y, проданих з 2017 року до сьогодні.