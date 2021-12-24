Міноборони скоротить перелік професій, за яким жінки повинні стати на військовий облік

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Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що Міністерство оборони скоротить список професій та спеціалізацій, за яким жінки повинні стати на військовий облік.

За словами політика, закон ухвалили ще навесні 2021 року. Він передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю і придатні до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком, беруться на облік військовозобовʼязаних.

Олександр Завітневич зазначив, що цей список зараз достатньо великий — його необхідно скоротити. Відповідне рішення уже погодили з очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

«Там є професії, які справді не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням. Але сама ініціатива правильна, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує», — зазначив голова комітету.