Рятувальники попереджають про сильні пориви вітру й ожеледицю на дорогах

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Альохін Дмитро / УНІАН

В Україні 24 грудня на дорогах очікується ожеледиця, сильний вітер і хуртовини в Карпатах.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними фахівців, 24 грудня на дорогах країни утвориться ожеледиця. У Карпатах випаде значний сніг і будуть сильні пориви вітру до 20—25 м\с.

Також синоптики попереджають про перший рівень небезпеки та закликають бути обачними.