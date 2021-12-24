Рятувальники попереджають про сильні пориви вітру й ожеледицю на дорогах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Альохін Дмитро / УНІАН
В Україні 24 грудня на дорогах очікується ожеледиця, сильний вітер і хуртовини в Карпатах.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними фахівців, 24 грудня на дорогах країни утвориться ожеледиця. У Карпатах випаде значний сніг і будуть сильні пориви вітру до 20—25 м\с.
Також синоптики попереджають про перший рівень небезпеки та закликають бути обачними.
- В Україні в рамках запуску системи GPS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів запрацював мобільний додаток «Порятунок у горах».
- У горах щороку гинуть десятки людей. На початку грудня в Карпатах оголошували про небезпеку сходження лавин. Проте троє чоловіків у Закарпатській області виїхали в гори на снігоходах і заблукали. Наступного дня двоє з них вийшли на звʼязок, ще одного рятувальники знайшли мертвим на четверту добу.