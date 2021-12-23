Дослідження: Бустерна доза вакцини CoronaVac не захищає від штаму «Омікрон»

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Jernej Furman / Flickr

Дослідники з Гонконгу дійшли висновку, що бустерна доза вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac не забезпечує належного рівня захисту від штаму «Омікрон».

Про це пише Reuters.

Дослідження проводили вчені з Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу за фінансової підтримки уряду Гонконгу. Вчені зʼясували, що препарат Pfizer-BioNTech виявився у цьому питанні ефективнішим. Одна доза вакцини Pfizer після двох доз CoronaVac забезпечила «захисні рівні» антитіл проти штаму «Омікрон». Три дози вакцини CoronaVac не забезпечили такого рівня, заявили вчені.

У Гонконгу використовуються вакцини Sinovac та Pfizer-BioNTech. Але люди віком 12—17 років мають право лише на вакцину Pfizer.