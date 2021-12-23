Данія посилює правила в’їзду і вимагатиме тести від усіх туристів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Уряд Данії посилює правила в’їзду в країну. Тепер усі туристи мають перед в’їздом надати негативний тест на коронавірус незалежно від вакцинації.
Про це пише The Local.
Жителі Данії повинні будуть здати тест протягом доби після прибуття. Водночас іноземці мають надати негативні результати тесту до в’їзду — за 72 години якщо ПЛР-тест і за 48 годин якщо тест на антиген.
Нові правила запрацюють з 27 грудня і триватимуть до 17 січня. Варто зазначити, що негативний тест має бути додатком до сертифікату про вакцинацію — без сертифікату українських туристів до Данії не пустять.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.