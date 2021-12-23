У жінок буде рік, щоб стати на військовий облік. Призов на бойову службу лише у крайньому випадку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони України / Flickr
Жінкам, які підпадають під військовий облік, згідно із новим розширеним переліком професій і спеціальностей, дадуть час стати на нього до кінця 2022 року.
Про це повідомили на брифінгу у Командуванні Сухопутних військ.
На облік жінок прийматимуть у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (колишні військкомати) за місцем реєстрації місця проживання.
Жінки від 18 до 60 років, які мають професії з переліку, повинні подати документи до військкоматів (копії паспорта, ідентифікаційного номера, документів про освіту, сімейний стан, тощо), а також пройти військово-лікарську комісію. Вагітні і жінки з малолітніми дітьми також мають стати на облік. За результатами розгляду документів і медкомісії прийматиметься рішення про прийняття на облік і видачу військового квитка.
Щоб уточнити, чи потрапляє професія до переліку обліку, можна дзвонити до військкоматів або писати у їхні соцмережі.
Командування Сухопутних військ зазначило, що облік – це не призов на службу.
«Взяття на військовий облік жінок-військовозобовʼязаних, це не призов на військову службу. Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їхньої згоди», — заявив начальник управління персоналом Сухопутних військ ЗСУ Ярослав Горбач.
Призиватимуть жінок на військову, бойову службу лише у крайньому випадку, як і чоловіків з обліку. Це можливо під час воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.
Горбач додав, що в Україні з 2014 року пройшло шість хвиль мобілізації, під час яких на службу призвали 200 тисяч людей. Жодна жінка, за його словами, без своєї згоди не була призвана.
- З 17 грудня в Україні розширили перелік професій, що зобовʼязує жінок (від 18 до 60 років) стати на обовʼязковий військовий облік. Серед професій, які потрапили під обовʼязковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів і понад 100 інших професій.
- У Міноборони не розʼяснили, яким чином проходитиме постановка жінок на облік у військкомати, але радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова заявила, що алгоритм розроблять до кінця року.