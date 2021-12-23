Адвокат Порошенка: Верховний суд викликає Зеленського на засідання

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Верховний суд викликає президента Володимира Зеленського на засідання за позовом лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка. Справа стосується коментування Зеленським «плівок Медведчука».

Повістку про виклик опублікував адвокат Порошенка Ігор Головань.

У повістці зазначено, що суд викликає президента для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи «про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії».

Засідання призначили на 28 лютого 2022 року на 15:00.

Позов був поданий 20 серпня цього року. У ньому Порошенко просить суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо аудіозаписів розмов депутата ОПзЖ Віктора Медведчука з бойовиками та представниками РФ.

У позові йдеться, що Зеленський в ефірі 24 червня заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Він посилався на висновки СБУ і розвідки, через що Порошенко вимагав від Зеленського оприлюднити цю інформацію.