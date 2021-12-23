Адвокат Порошенка: Верховний суд викликає Зеленського на засідання
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Верховний суд викликає президента Володимира Зеленського на засідання за позовом лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка. Справа стосується коментування Зеленським «плівок Медведчука».
Повістку про виклик опублікував адвокат Порошенка Ігор Головань.
У повістці зазначено, що суд викликає президента для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи «про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії».
Засідання призначили на 28 лютого 2022 року на 15:00.
Позов був поданий 20 серпня цього року. У ньому Порошенко просить суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментарі щодо аудіозаписів розмов депутата ОПзЖ Віктора Медведчука з бойовиками та представниками РФ.
У позові йдеться, що Зеленський в ефірі 24 червня заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля з окупованого Донбасу. Він посилався на висновки СБУ і розвідки, через що Порошенко вимагав від Зеленського оприлюднити цю інформацію.
- Напередодні Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили і він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України у першій половині січня.